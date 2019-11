Carmelo Ezpeleta: "No cambiaría las motos por la Fórmula 1; me gusta mucho lo que hago"

MÁRQUEZ: "Al igual que Valentino Rossi, creo que es un piloto que hace mejores a los demás".

LA IMPORTANCIA DE LA MOTO: Para Carmelo, a diferencia de la Fórmula 1, "en las motos importa un 60% el piloto y un 40% la moto".

LA POPULARIDAD DE LAS MOTOS: "Nuestra popularidad llega mucho a través de redes sociales, no dependemos tanto de la televisión en abierto; nos ven mucho desde el móvil".

JORGE LORENZO: "Un día antes de hacerlo público me avisó de que lo iba a dejar; creo que está tranquilo y descansado"

EL ORIGEN DEL MOTOCICLISMO: "Todos los pilotos que tenemos han empezado desde muy pequeños. Pedrosa y Lorenzo empezaron con cuatro años".

EL CONFLICTO CATALÁN: "Lo llevo muy mal y no veo solución. Soy catalán, he vivido allí muchos años pero me siento español".

LA EVOLUCIÓN DEL MOTOCICLISMO: "Crivillé con la televisión en abierto era menos conocido que Márquez ahora; la importancia de un deporte no depende de qué televisión lo dé".