Carlos Sainz: "No voy a Ferrari como segundo piloto; iré a por todas en igualdad con Leclerc"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Asegura que en su vuelo a Londres había "muchas personas y la mayoría con mascarillas aunque no todos llevaban guantes".

De la nueva temporada señala que "el calendario lo veo bien. Podemos competir esas ocho carreras sin problema y la Fórmula 1 puede protegerse y evitar contagios y repuntes". Reconoce que "aún no me he hecho la idea de lo que será correr sin público".

De su fichaje por Ferrari comenta que "todo se ha hecho por vía telemática y toda la negociación que empezó hace unos meses ha sido toda por teléfono o videollamadas. Ha sido extraño pero como ya nos conocíamos de antes, no ha sido muy violento". Comenta que "hay cosas que tratan con mi padre y mi mánager y otras que prefiero llevar yo directamente".

Además, deja claro que "a Ferrari, a pesar de lo que digáis, no voy como segundo piloto, voy a intentar ganar y ser campeón del mundo".

Confiesa que antes de que el fichaje se hiciera oficial, estuve hablando con Fernando Alonso y Luis García Abad. Quisimos tener un detalle con la gente que lleva tanto tiempo apoyándonos y quise hablarlo con ellos".

Con McLaren dice que "todo se ha hecho en un buen tono. Me entendieron y la verdad que les deseo lo mejor para el futuro". "Me marcho en muy buenos términos y con muy buen rollo coloquialmente hablando". Por eso, dice que "no me va a costar nada seguir trabajando para su mejor desarollo".

De la llegada de Fernando Alonso a Renault comenta que "la verdad que no he hablado ese tema con Fernando. La Fórmula 1 es el sitio ideal para los mejores y la verdad que me gustaría ver a Fernando ahí. Pero al final él sabe qué es lo mejor para él".

