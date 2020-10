Asensio: "Con la lesión había días que me decía... .¡pero cómo voy a volver a jugar al fútbol!"

Marco Asensio vuelve a sentirse futbolista. Inicia una nueva temporada, cargado de ilusión y con nuevos horizontes para él, que además puedan servirle para olvidarse definitivamente de fantasmas pasados como su lesión que tantos meses le ha tenido en el ostracismo. Lo hace con el número '11' a la espalda y con la meta pendiente de asentarse como títular y ser un hombre importante, hasta referente incluso, en el once de Zinedine Zidane.

Su historia en el Real Madrid empezó en el verano de 2016, tras su cesión en el Espanyol. Recuerda con especial cariño su conversación con Zidane, que le confirmó su continuidad y además me puso de titular ante el Sevilla. Así empezó a conocer a Zinedine Zidane, una "persona muy sincera que dice las cosas a la cara y que ha dado muchísimas cosas al Real Madrid y cada año hace algo nuevo".

Su lesión: uno de los peores momentos de su vida

Un antes y un después para Marco Asensio fue la pretemporada de julio 2019 en Estados Unidos. Marco estaba defendiendo un balón de Aubameyang y de pronto se torció la rodilla y su vida cambió para siempre. "Te das cuenta que algo no iba bien... además que la rodilla se fue inflamando y aunque no te lo quieres creer pues llegó la lesión".

Asensio nunca había pasado por el quirófano, algo que le daba miedo porque "al final dependes de otros, de que te operen bien y demás...". Por eso, dice que recuerdo ese día como "uno de los peores de mi vida", ya que "pasas de ser jugador de fútbol a ir en silla de ruedas y a depender de otra persona.

Por eso dice que "la lesión me ha cambiado mucho el carácter porque al final es una lucha contra ti mismo". Además, dice que "ha habido días difíciles en los me decía que ¡Cómo voy a poder jugar al fútbol!...

El triste fallecimiento de su madre cuando Marco tenía 15 años

En su entrevista con José Ramón de la Morena, Marco Asensio, cuenta cómo ha sido uno de los peores episodios de su vida: la muerte de su madre. El hoy atacante blanco tenía tan sólo 15 años. Por eso, dice que "nunca se está preparado para la muerte de una madre". Aunque reconoce que si tienes la suerte de tener "un padre ejemplar, todo es más sencillo". Hoy cuenta que "estamos muy unidos mi padre, mi hermano y yo... eso es lo que quería mi madre..."

Por otro lado, recuerda la divertida anécdota que tuvieron con Florentino Pérez. Un día se encontraron al presidente blanco paseando en Mallorca. Marco era un niño. Pero su madre tenía muy claro lo que iba a suceder en el futuro. Por eso, advirtió a Florentino Pérez: "algún día este niño jugará en el Real Madrid".

Vuelta a la Selección

Uno de los objetivos de Marco Asensio es volver a la Selección española de Luis Enrique. Reconoce que "tengo muy buena relación el míster, es buena persona y bastante gracioso".

En este momento, se ha quedado fuera de la última convocatoria por un gripe, lo que le está permitiendo vivir algo inédito como es "estar con mi equipo en un parón de selecciones". De todos modos, espera dar la vuelta a la situación y estar en la Eurocopa de 2021, una Eurocopa que por el COVID no pudo disfrutar en 2020, ya que cree que "acortando los plazos de mi lesión podría haber estado allí"

En futuro, cuando se retire y deje el fútbol profesional, Marco Asensio prefiere estar ligado al mundo de la empresa. Dice que "me estoy preparando para ello" y no se ve, al menos de momento, como entrenador. Aunque dice que "si me pica la curiosidad, lo intentaré". Tampoco se ve en plan José Ángel Sánchez.

También, tiene palabras para su compañero en la otra banda Eden Hazard, al que ve "bastante animado y tratando de salir de una situación difícil porque él no estaba acostumbrado a las lesiones".

También puede interesarte:

El día que la madre de Asensio le dijo a Florentino que su hijo iba a jugar en el Real Madrid

El Sanedrín: El gol anulado a Rodrigo y la mágica vuelta de Asensio