Ángel: "¿Mi fichaje por el Barça? Que sonara significa que hago bien las cosas..."

Durante la entrevista, reconoce que "no tenía mucha fe en que me iban a dar el gol y al final, el VAR lo ha dado y ha sido una alegría enorme". Como siempre, dedica sus goles a su mujer y a sus hijas, que "siempre me esperan cuando llego a casa".

Lamenta que "la afición no pueda disfrutar de este tipo de partidos y la verdad que es una pena para todos los equipos del mundo".

Sobre su fichaje por el Barcelona, asegura que "no hubo nada claro, pero que mi nombre estuviera en la prensa fue un gran nerviosimo porque estar en el punto de mira de un grande es algo bueno para mi porque significa que estoy haciendo muy bien las cosas".