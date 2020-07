Andrés Iniesta narra cómo vivió la jugada de su gol que nos dio el Mundial

Iniesta cuenta que “en el campo vas siguiendo la jugada, pero lo que más recuerdo es el momento en el que Torres está en la izquierda, hago el desmarque, el balón de Torres se queda corto. La pelota le cae a Cesc. En la tele vi que di unos pasos atrás, pero cuando recibí el balón, ya sabía lo que tenía que hacer”.“Quería cruzar el balón y lo más fuerte posible, no salió esquinado, pero salió bien”.

Iniesta también relata cómo se le ocurrió ponerse la camiseta con la dedicatoria a Dani Jarque: “Se me ocurrió antes de empezar el calentamiento. Me vino una señal a la cabeza y se lo dije al preparador, y me la puse antes de empezar el partido”.