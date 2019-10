en el transistor

El fichaje de Antoine Griezmann no está dando el resultado esperado en Can Barça. El jugador ha marcado goles pero desde fuera no termina de dar la sensación de que vaya a lograr adaptarse a la disciplina azulgrana. Por eso, en El Transistor, preguntamos a los oyentes si la decisión de salir del Atlético de Madrid fue acertada o no.