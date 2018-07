Müller arrebata la victoria a un épico Valencia que ya está en octavos de final

El Valencia y el Bayern de Múnich empataron a un gol, en un espectacular encuentro del equipo español, que pese a jugar en inferioridad numérica durante más de una hora no sólo plantó cara al subcampeón europeo, sino que pudo llevarse la victoria que le hubiera garantizado el liderato del grupo.



El Valencia saltó al césped sabedor de que ya tenía en el bolsillo el pase a los octavos de final, tras la derrota del BATE ante el Lille, y planteó un encuentro serio, de mucha contención, cediendo el dominio al Bayern, que necesitaba un punto para asegurarse la clasificación.



La solidez defensiva de la que tanto ha adolecido el Valencia en los últimos años reapareció en Mestalla, con una labor muy seria de los centrales, y constantes ayudas entre los hombres de banda, lo que dejó muy pocos espacios al conjunto bávaro.



El equipo germano tenía el dominio pero no hacía daño a un Valencia, que tampoco creaba peligro, y la primera ocasión llegó en un saque de esquina que cabeceó Dante y se lució Guaita con una buena mano.



El Valencia, que no había inquietado lo más mínimo a Neuer, pudo marcar en su primera aproximación seria, tras una jugada en el área deSoldado en la que el balón cayó rechazado a Feghouli y el argelino sacó la puntera de su bota izquierda para que el meta internacional alemán salvara a su equipo con una gran intervención.



El partido se puso cuesta arriba para los locales, cuando sobrepasada la media hora, Barragán, que ya estaba amonestado, no midió su entrada a Alaba y vio la roja directa, dejando a su equipo en inferioridad en una acción absurda. Pese a que Pizarro probó los reflejos de Guaita con un disparo desde fuera del área, lo cierto es que el Valencia jugó mejor con diez e incluso tuvo más presencia ofensiva en los minutos finales del primer periodo.



En la reanudación, Pellegrino no movió el banquillo dadas las buenas sensaciones ofrecidas por su equipo. El Bayern incrementó su dominio pero sus maniobras eras demasiado elaboradas y sin gran rapidez, lo que facilitó que el Valencia contuviera con solvencia los ataques alemanes.



No sólo defendió bien el Valencia, sino que tampoco renunció al ataque y en el minuto 62 la tuvo Soldado, tras una gran asistencia de Tino Costa, pero el ariete internacional perdonó lo que no suele perdonar.



El Bayern tuvo la suya en un remate del recién salido Mandzukic que cabeceó al palo. El croata dio mayor mordiente al ataque alemán, pero el Valencia seguía soberbio y a diez minutos del final Feghouli se marcó una jugada espectacular y anotó el 1-0.

El internacional argelino recuperó el balón en la zona de tres cuartos y tras sortear a dos contrarios chutó y su lanzamiento, tras dar en la mano de Dante, se alojó en el fondo de la portería de Neuer.



En plena euforia local empató el Bayern de inmediato, tras un centro desde la banda de Lahm, que dos delanteros dejaron pasar y Muller, en el segundo palo, anotó la igualada.



Los últimos minutos fueron preciosos. Los dos equipos buscaron la victoria sin reservas pero el marcador ya no se movió y ambos equipos salieron de Mestalla clasificados para los octavos de final y con el liderato por decidir en la última jornada.