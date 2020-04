Nuestro árbitro de cabecera en El Transistor explica la acción entre Siovas y Roger que tanta polémica está suscitando. Daudén afirma que "la acción es fuera del área y por tanto no hay penalti". En cuanto a la tecnología VAR comenta que "aparte de errores comunicativos es un error de la persona que está en el VAR". Daudén Ibáñez opina que "esto está empezando a ser un verbena porque se están mezclando cosas". Y termina hablando de la solicitud del Leganés de repetir el partido: "el reglamento contempla que no se hará porque estaríamos siempre repitiendo partidos. No tiene sentido y la respuesta será clara".