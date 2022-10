Unai López: "Muy contento por la gente que ha aguantado dando todo hasta las once de un lunes"

Un gol de Unai López en el último minuto del tiempo añadido ha permitido al Rayo ganar al Elche, en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Santander. "Puestos a elegir mejor en el 95. He visto que me venía el balón y la he pegado con todo. Contento por la gente que un lunes han estado hasta las once de la noche dando todo", señala en Radioestadio noche Unai López

"Hemos tenido ocasiones para haber solventado el partido antes. Ellos la han tenido en el penúltimo minuto pero por suerte nos ha tocado a nosotros", comenta un Unai que hoy ha partido desde el banquillo y espera ganarse la titularidad: "Mi objetivo es jugar de inicio. Hoy me ha tocado ayudar así pero mi objetivo es ganarme la titularidad".

"He pedido el balón pero no me lo han querido dar. Andaremos justos de balones. Eran tres puntos clave ante un rival clave y estamos muy contentos", finaliza.