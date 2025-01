Tosha Schareina, subcampeón del Dakar: "Hace 3 años buscaba presupuesto y ahora, estoy luchando por ganar"

El piloto español, Tosha Schareina, se ha coronado en el Dakar 2025 con el segundo puesto en la categoría de motos. Tras realizar una gran competición y ganando etapas, el valenciano ha conseguido subirse al podio y quedarse muy cerca del primer puesto en la carrera más dura del Rally.

Schareina, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos todo lo vivido en la competición: "Nos ha faltado alguna etapa para ganar pero también nos ha sobrado alguna, ha sido una competición muy larga y muy dura. Estoy tremendamente ilusionado y agradecido por todo".

Tosha ha completado su segundo Dakar con el mismo equipo y la misma moto: "Salimos de casa yendo a por lo máximo. Durante todo el año hemos hecho grandes resultados y los rivales eran los mismos. Sabíamos que lo podíamos hacer muy bien, ha faltado rematar", asegura. "Hace tres años estábamos buscando el presupuesto para poder correrlo y ahora, tres años después estamos luchando para ganar. Algún día llegará la victoria", confía.

Durante la competición, Schareina sufrió un accidente en la etapa 5 que le dañó la clavícula izquierda: "Fue una tontería de caída, no vi un trozo de tierra que delimitaba una pista principal. Desde el primer momento sabía que había pasado algo pero no nos imaginábamos lo que llegó a ser. No es excusa, no te podría decir que sin eso hubiese ganado".

"Ha pasado de todo, han habido caídas y cosas que no dependían de nosotros", explica. El piloto está comenzando su carrera subido en una moto de manera espectacular pero no descarta pasarse a las 4 ruedas: "No es ningún secreto, por supuesto que me veo compitiendo en coche pero espero que sea dentro de muchos años".