Toni Roca, experto en Derecho deportivo: "No hay alineación indebida. Lewandowski estaba perfectamente legitimado para jugar"

El Espanyol ha impugnado el derbi de LaLiga Santander disputado contra el Barcelona en el Camp Nou (1-1), al considerar alineación indebida del equipo azulgrana la presencia en el once del delantero polaco Robert Lewandowski. El club blanquiazul ha solicitado, con un escrito a la Real Federación Española de Fútbol, la alineación indebida de Lewandowski, según informó el propio Espanyol en un comunicado.

El experto en derecho deportivo, Toni Roca, explica el asunto en Radioestadio noche. Para empezar por qué se ha demorado tanto la resolución: "El partido se juega el 8 de noviembre y la decisión del TAD es el 23 de diciembre. Todos se han pronunciado muy tarde porque no había ese ritmo de urgencia que exige la competición".

Sí considera que la decisión del juez de dar la cautelar a Lewandowski no está del todo legitimada: "En el caso del Barça el juez solo entra en uno de los dos requisitos que se exigen para la suspensión cautelar. El daño de imposible reparación y no la apariencia de buen derecho. El juez solo ha entrado en la primera. Estoy de acuerdo en que la resolución del juez no está todo lo fundamentada que debe. La primera tarjeta que recurre el Barça es por un agarrón y es evidente que es amarilla y no hay apariencia de buen derecho".

Sin embargo, considera que la impugnación del Espanyol no tiene ningún futuro: "No cabe hablar de alineación indebida. El juez suspende provisionalmente la sanción y es como si no existiera desde ese momento y Lewandowski estaba perfectamente legitimado para jugar".