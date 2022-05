Toni Nadal: "¿Último Roland Garros de Rafa? Espero que no, pero no lo sé"

El Rafa Nadal - Djokovic llega en cuartos de final de Roland Garros y se disputará en el turno de noche pese a que el español pidió que fuera por la tarde. Así lo reconoce Toni Nadal: "La televisiones y plataformas querían este partido de noche y es lo que hay. No hay que pensar más en ello, jugar y a ver si tiene suerte. Cambia mucho. De día hace calor y el bote de la bola es vivo y para Djokovic es más difícil controlar la pelota. Jugar de día es lo que se parece más a una final. Es más lógico que se jugara de día pero confío en que este no sea su último Roland Garros"

"Uno cuando está e estos torneos va a hasta el límite y Rafa lo va a hacer otra vez. Cada año es más difícil pero creo que hay tiempo para recuperarse", señala el tío del tenista español que ahora trabaja con otro tenista, el canadiense Aliassime: "Ha mejorado bastante, está progresando. Además es extraordinario como persona y es un gusto trabajar con él. Puede ganar a cualquiera".

Ha visto de cerca cómo Nadal convive con el dolor: "Cuando tienes más dolor del que toca te cansa. Rafael compite porque cree que tiene opciones de victoria pero con el dolor las opciones se reducen y no puedes hacer todos los años un esfuerzo de este calibre". y apuesta por tomar medidas que protejan la salud de los deportistas, también cuando termine sus carreras: "En el deporte se debería intentar que la salud de los deportistas no salga muy perjudicada cuando termine su carrera. Se va muy al límite, cada ve más rápido, cada vez más fuerte y al cuerpo le cuesta resistirlo. Deberían poner un límite a esto. El precio que se paga es muy caro".

Y se muestra optimista con que no sea el último Roland Garros de Nadal: "Lo espero pero no lo sé. No lo he hablado más de la cuenta con él. Espero que mitigue sus problemas y siga jugando cierto tiempo más".