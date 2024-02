'Tintín' Márquez, tras ganar la Copa Asia: "Ha sido muy bonito, repetir el trofeo es difícil"

"Hemos estado un par de días de celebraciones. Igual que en España, cuando ganas, sacan el autobús se da un vuelta por la ciudad y ha sido muy emotivo, con muchísima gente por la calle. Repetir una cosa de Asia es muy difícil", cuenta 'Tintín' Márquez en 'Radioestadio noche' tras ganar el trofeo asiático con Qatar.

El seleccionador admite que "partía con ventaja", ya que conocía a jugadores y los futbolistas también sus métodos, además de insistir en la energía de la afición para lograr el título. "La gente estaba como loca. Después de que en el Mundial no salieran bien las cosas, la gente estaba con muchas ganas. Se han volcado mucho con el equipo, estaban muy ilusionados. Para Qatar es como en Europa que Malta o Luxemburgo gane dos veces la Eurocopa", ha dicho 'Tintín' Márquez.

En este sentido, ha dicho que con 62 años le ha llegado esta parte "bonita" en su carrera y que el fútbol ha sido "justo" después de dar "tantas vueltas" en el mundo del deporte. Sobre su futuro, ha asegurado que esta semana se conocerá si sigue o no al frente de la selección: "Nos emplazamos a esta semana para ver qué se decide. Aquí todo es del Gobierno, no hay socios. Así que no sé qué pasará. El club quiere que me quede y en unos días se sabrá".

Además de hablar del "buen feeling" con la población qatarí, 'Tintín' Márquez no se ve en otro sitio tras finalizar su etapa en Qatar: "Cuando acabe de aquí me voy a pescar ya. Ya está. Llevo muchos años fuera, otra cosa es que vuelva aquí porque se vive muy bien, me han tratado fenomenal. Después de Qatar ya no voy a ningún sitio más".