Tertulia: ¿Se han esfumado los brotes verdes del Barcelona?

Escuchamos a Xavi que considera que la presión del Athletic les ha superado. Ortego cree que es el motivo por el que les va a costar dominar los partidos: "Estos chavales son muy buenos pero en un partido con esta energía se ven superados. El Athletic ha sido encomiable y se ha llevado por delante al Barcelona en energía".

Tras la eliminación ante el Real Madrid se habló de brotes verdes en el Barça: "Hay jugadores que tienen que tirar del carro y no lo hacen, como F. De Jong. Hoy veo menos motivos para ser optimistas. Falta mucho. Se echa tanto de menos un jugador como Messi que te resolvía tantos partidos como este...", valora Albert Masnou.

Señala Susana Guasch que para el Barcelona será muy difícil obtener buenos resultados si encaja tres goles por partido y si prescinde de un jugador como Dembelé que es diferencial.

Látigo Serrano cree que tanto ante el Real Madrid como ante el Athletic el Barcelona ha mostrado un buen nivel pero en ambos ha perdido lo que puede ser desesperanzador para la plantilla. Y comenta la pena de la nueva recaída de Ansu Fati el que "debe jugar solo cuando esté seguro al cien por cien. Hay que recuperarle".

"Resulta feo que un club proclame que quiere que se vaya un jugador. Están intentando rebañar en unos euros pero no creo que Dembelé se vaya a ir porque el Mundial es en noviembre. También creo que no es un jugador que haya estado ni de lejos a la altura de lo que es el Barça", asegura Santi Segurola. A esto señala Edu Pidal que desde el club dicen que es una decisión de Xavi y el entrenador dice que es una decisión de club por lo que no hay acuerdo.

Y en cuanto a la clasificación del Real Madrid ante el Elche, debatimos sobre la figura de Hazard que ha marcado el tanto decisivo ¿Cuál es su situación? Hoy salió en la prórroga y al término del partido se le ha visto con algún gesto.