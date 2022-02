'Somos Únicxs': EL documental que muestra cómo el deporte puede ayudar a superar el bullying

Ray Zapata y Jero García son dos de los testimonios que recoge el documental de La Sexta 'Somos Únicxs' que habla del bullyng en los colegios, una situación que padeció Rai. Jero García habla desde el otro punto de vista. En su adolescencia empleaba la violencia en un Carbanchel "en el que si no quitabas tú el bocata te lo quitaban a ti. Aboga por poner el foco en el agresor porque detrás de cada agresor hay siempre un por qué, algo que va mal en su vida que le motiva a tener esas conductas.

"Iba con 14 años con una novieta y me dijo un chico mayor, adiós guapas. Hice caso omiso pero me sentí destruido. No sabía cómo actuar, me sentía como si fuera nada", revela Rai sobre algún episodio que le marcara. No fue el único comentario, "vete con el tutú y deja el fútbol a los hombres". Algo que nunca le hizo pensar en dejar la gimnasia. Fue fundamental el apoyo de su madre y de sus hermanas. Y revela que muchos de los que le hacían esos comentarios ahora le felicitan y le mandan halagos.

Señala Jero que cuando él insuflaba mucha agresividad empezó a jugar al fútbol para descargar esa violencia. Jero confiesa que le expulsaron de las ligas en las que estaba. En el instituto robaba dinero y lo que fuera a quién fuera.

'Somos Únicxs' muestra cómo el deporte puede ser un medio, una herramienta para salir y superar el bullying ya que ayuda a ganar confianza, autoestima, estimula la empatía y el compañerismo. El documental también estará disponible en ATRESplayer a partir del próximo miércoles 9 de febrero.