Sergio: "Tengo la sensación, como mis futbolistas, que no nos miden con la misma vara"

Sergio González, entrenador del Cádiz, criticó este lunes, después del empate de su equipo ante el Celta (1-1) en un partido condicionado por la expulsión de Víctor Chust a la media hora de juego, que el colegiado Gil Manzano no fuera a revisar esa polémica jugada al VAR.

"Tengo esa sensación, como la tienen mis futbolistas que no tienen la misma vara de medir para nosotros", señala el técnico que no entiende "que en una jugada tan decisiva como la de hoy, no vaya a verla al VAR".

Se ha tendio que controlar en las declaraciones después del partido: "Tenía todo muy escrito, lo que tenía decir, porque es cierto que nos jugamos una sanción. Es que todos nos jugamos muchos, por una acción así a mí me pueden echar perfectamente"

"Al final me he equivocado y pido perdón a Rafa Benítez, no le tenía que haber citado", reconoce y dice que sus "jugadores me transmiten que les hablan de forma distinta que a los del equipo rival".

"Gil Manzano me ha dicho que no ha ido al VAR porque el árbitro de VAR le ha ratificado lo que él ha visto", finaliza.