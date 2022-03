Sergio González: "Es difícil argumentar a mis jugadores por qué hemos perdido"

LEER MÁS De Paul salva al Atlético en un mal encuentro ante el Cádiz

"El equipo ha demostrado personalidad que ha venido a jugar. El Atlético es muy eficaz. Con media ocasión nos ha metido. Es difícil argumentar a mis futbolistas por qué hemos perdido", señala el técnico del Cádiz, Sergio González que cree que los puntos que tiene su equipo no corresponden con lo visto en el césped: "Las sensaciones del equipo son mejores de los puntos que hemos conseguido. Desde que estamos aquí ningún equipo ha sido mejor que nosotros"

En el encuentro ha habido varias jugadas dudosas, en las que González Fuerte cree el técnico, no ha estado bien: "Creo que ha habido un futbolista que ha tenido hasta tres oportunidades de ser expulsado y no lo ha sido. Si Rubén Alcaraz tuviera rota tibia y peroné, seguro que le hubiera echado. Diré que no ha sido ecuánime para ser lo menos grosero posible. Me gusta el VAR para el fuera de juego, no me gusta cuando hay interpretación. Ahí no sirve para nada"

"Tenemos claro que la salvación pasa por ganar en casa pero por qué no sacar los máximos puntos posibles", añade.