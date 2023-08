Scaloni: "¿Messi en la Copa América? No seré yo quién le diga que no"

El seleccionador de Argentina se encuentra en A Coruña dónde ha dado el pregón que inician las fiestas de la ciudad: "Me ha hecho ilusión abrir las fiestas de la ciudad que lo ha hecho gente muy importante y ver gente con camiseta del Dépor y de Argentina. La gente está feliz porque un ex jugador suyo haya sido campeón del mundo, estamos muy conectados Galicia y Coruña y sé que la situación del Deportivo se va a revertir". Y ojo porque tiene claro que volverá al Deportivo: "Cruzaremos los caminos, no tengo duda de eso".

"La vida no me ha cambiado mucho, intento que la vida siga siendo la misma. Tuvimos partidos y algún compromiso pero no soy reacio a estas cosas. Estoy empezando y tuve la suerte de haber ganado", reflexiona tras el Mundial.

Y después de su gran éxito, ¿Siente ahora más presión?: "En el fútbol lo que cuenta es el resultado pero también las maneras. En 2019 no ganamos Copa América pero quedó un buen sabor de boca y por eso pudimos conseguir lo que conseguimos"

"A Messi no seré yo quién le diga que no juegue la Copa América, es muy competitivo ¿En el próximo Mundial? No sé si me veo yo pero tiene calidad para jugar hasta que quiera", finaliza.