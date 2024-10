¿Qué se puede hacer para parar el repunte ultra?

En las últimas semanas estamos viviendo numerosos episodios de miedo y pánico fuera y dentro de los terrenos de juego. Los ultras se están convirtiendo en los protagonistas del fútbol con actuaciones como la del derbi madrileño, el partido de Europa League entre la Real Sociedad y Anderlecht o lo ocurrido en la previa del encuentro entre Deportivo de la Coruña y Málaga.

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estamos ante un rebrote del movimiento ultra desde la salida del Covid. Están perfectamente organizados y se entrenan para eso por lo que las medidas no pueden ser simplemente con los clubes, la cuestión es que el Estado de Derecho tiene que actuar. Hay permisividad".

Esteban recalca la importancia de que la responsabilidad para erradicar este problema no recaiga solamente sobre los clubes: "Esto no solo debe ir con las leyes del fútbol sino también con las constitucionales. Cerrar una grada no va a resolver el problema, hay que ir a por los ultras. Por ejemplo, al Frente Bokerón, la policía les conoce del primero al último".

"El repunte en la medida de que no se erradica, crece. No hablamos de uno o dos grupos uno mira la Primera División y hay una quincena de grupos peligrosos. Lo primero que hay que cambiar es el lenguaje, ellos no son aficionados son ultras", concluye.