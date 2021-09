Miriam Martínez: “Le debo a San Mamés la mitad de la medalla de plata"

Miriam Martínez logró la medalla de plata en lanzamiento de peso en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Detrás de la atleta hay una historia de superación tras sufrir en 2018 un derrame cerebral. “Después de ir al hospital recuerdo despertar en UCI con medio cuerpo paralizado y sin saber qué iba a pasar. Era costoso tener un pensamiento de que todo iba a volver a ser como antes. Sabía que tenía que sacar fuerza de como sea”, explicó.

La atleta contó que la enfermedad le cambió la vida: “A veces el cuerpo se me pone rígido y no puedo hacer algo tan básico como atarme los cordones. Siempre digo que es un baile, no puedes dejar que te pise ni tampoco pisarle. Siempre voy a seguir con la mentalidad de seguir hacia adelante y hacer lo que me apasiona”.

El Athletic de Bilbao tuvo protagonismo en su recuperación, tal y como explica: “Tuve la gran suerte de que veía los colores de San Mamés al otro lado de la ventana del hospital. Y el momento más importante fue cuando me recostaron del revés sobre un butacón fue cuando vi esas luces. Me devolvió la pasión por el fútbol, fue un punto de inflexión. Le debo a ese estadio la mitad de la medalla de plata. Al subir de la UCI a la habitación mi madre me regaló la camiseta de Aduriz y el chándal del Athletic. Solo pensaba en volver a salir a la calle y ponerme esa camiseta”.

También habló sobre la felicidad que sintieron ella y su familia tras lograr la medalla de plata. “Mi padre no paraba de llorar y de temblar, era algo que soñábamos pero era que no sabíamos si podría llegar".