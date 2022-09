Míchel: "No me hice entrenador para entrenar equipos grandes, pero sí me he preparado por si alguno me llama"

Míchel se muestra entusiasmado con su nueva etapa en el Olympiakos: "Estoy contento e ilusionado porque me apasiona mi profesión, me apasiona entrenar. La gente ha sido tremendamente cariñosa conmigo; estoy en un buen club y en una buena liga".

Su hijo Adrián le acompaña en la aventura como parte de su cuerpo técnico: "Adrián pertenece a nuestro staff. Dejó algunas ofertas que le interesaban porque esto también le apasiona. Adrián ha jugado más de 200 partidos en primera y no todos han sido su padre. No paran de decir lo de su padre. La gente que me conoce sabe que cuando compito da igual quién tengo enfrente, quiero ganar".

"En el fútbol el idioma no es un gran impedimento para que las cosas te vaya bien, pero es bueno que por ejemplo todo mi staff hable inglés. En griego manejamos alguna palabra para el fútbol pero ellos son muy comprensibles", asegura sobre el idioma heleno.

Y contará con viejos conocidos como Marcelo y como James: "No te imaginas lo que es aquí Marcelo para la gente. Hoy ha hecho su primer entrenamiento con todos. La gente está muy ilusionada con que debute. Yo le he dicho que tiene que estar bien, no puede jugar de cualquier manera. James ha venido con un problemilla después de la selección"

Explica por qué no ha entrenado ni trabajado nunca en el Real Madrid: "Los que mandan tienen sus filias. Tienen cercanía a la gente con la que han trabajado. Si Ramón Mendoza hubiera sido presidente cuando dejé el fútbol seguramente me hubiera hecho entrenador o director deportivo. Mira el caso de Zidane que llegó al primer equipo con Florentino y ganó tres Champions". "No me hice entrenador para entrenar equipos grandes pero sí me he preparado por si alguno me llama", señala.

"Luis Enrique con su personalidad recibe mucho pero también sabe devolverlas; si él considera que debe defenderse, lo hace"

"Soy gran seguidor del fútbol femenino; me falta información por parte de las dos partes. Me parece increíble lo que ha pasado por un lado que las jugadoras opinen de los métodos y por otro que la Federación no vea un problema, ahora tiene difícil solución"