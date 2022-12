Marruecos por dentro: "Cada partido es una fiesta para jugadores y empleados. Somos una piña"

Eduardo Domínguez, preparador físico de Marruecos, nos cuenta en Radioestadio cómo es su selección y cómo viven el fútbol: "Marruecos es un país muy futbolero, un país que también es bueno, con mucho espíritu patriótico y que la verdad es que del norte al sur de Marruecos, cada vez que juega, pues que todo el mundo se vuelca".

Nos relata su trayectoria hasta llegar a Marruecos: "Estuve en Rusia, China, Emiratos, Arabia, Arabia Saudita. Bueno, en fin, dando muchas vueltas. El fútbol no se acaba en España, lógicamente. Estos dos últimos años estaba en Gijón, en el Sporting de Gijón, en el que estaba muy a gusto, cerca de mí, de mi ciudad, cerca de Vigo. Y bueno, creo que había cumplido una etapa en el club. Me surge la llamada de García Plaza, con el que trabajé muchos años. Me comentó que habían buscaban un preparador físico para la selección de Marruecos".

"Cuando algún jugador dejaba de jugar, estar pendiente de él y hablar con el tema físico para ver si podía ayudarle para que no bajase el nivel, eh. Ese fue el trabajo, más que nada el trabajo de seguimiento y el trabajo de estar pendiente del que sea que uno seleccionaba", explica sobre su labor previa al mundial.

"Estos momentos son para disfrutar, desde el primer partido que jugamos. Cada partido es una fiesta, o sea, es una fiesta de todos los jugadores, de todos los empleados, son una piña. Y tú te ves obligado a formar parte también de esta fiesta", finaliza.