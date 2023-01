Manuel Vizcaíno: "No es un error humano, es una negligencia"

El Cádiz anunció este martes que ha solicitado "a las instancias federativas competentes" la impugnación del partido que disputó en la noche del lunes en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Elche (1-1) y pide que se reanude desde el minuto 81, cuando el conjunto visitante empató "en un clamoroso y flagrante fuera de juego, no susceptible de interpretación".

"El trabajo ha dado sus frutos pero tener que estar pendientes de este affair no nos deja tranquilos. Vamos a intentar que el daño sea reparable porque en caso de que sea irreparable tendríamos que seguir otro camino", señala Manuel Vizcaíno en Radioestadio noche que explica la postura de su club: "No consideramos que sea un error un humano, sino una negligencia. Tengo que defender a mi club y llegaremos hasta dónde tengamos que llegar. Estos dos puntos pueden suponer un daño de difícil reparación".

"No estoy enfadado con nadie. Pero vengo diciendo que desde que subimos a primera, la falta de criterio ha traído las consecuencias de que el VAR sea un desastre en España", lamenta y revela que nadie se ha dirigido a él para disculparse: "No ha habido llamada ni tampoco la esperaba. Al terminar el partido hablé con el colegiado y con Guadalupe Porras. No voy a hablar nada de lo que allí se dijo. Que aparten a los árbitros es un reconocimiento de la negligencia"