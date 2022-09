Maite Oroz: "El objetivo es superar lo que hicimos la temporada pasada"

El Real Madrid jugará por segunda temporada la Liga de Campeones Femenina después de dejar en el camino en el 'playoff' de acceso a la fase de grupos al Rosenborg noruego, al que derrotó también este miércoles en el Alfredo Di Stéfano por 2-1.

Sin tanta superioridad como la mostrada la semana pasada en el Estadio Lerkendal, pero con las mismas armas, Caroline Weir y Athenea del Castillo, el conjunto madridista superó al equipo noruego, que llegó incluso a ponerse por delante antes de ser superado, sobre todo en la segunda parte.

La capitana Maite Oroz pasa por Radioestadio noche y nos da sus sensaciones: "Muy contenta después de la clasificación de hoy. Mi primer partido como capitana pero eso era lo secundario, lo principal era conseguir el objetivo. Ojalá podamos superar lo que hicimos la temporada pasada".

"Es súper desequilibrante, está en un momento de forma espectacular. Y tenemos más jugadoras que están a un gran nivel", asegura sobre Athenea.

En cuanto a si es convocada por Vilda irá o no a la Selección: "No lo he pensado todavía", y sobre lo ocurrido los últimos días asegura que "hay muchos puntos diferentes y cada uno piensa como piensa. Queremos que mejore el fútbol femenino. Sobre las formas.. no estoy pensando en eso ahora".