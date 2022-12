Luis de la Fuente: "Yo pensaba que Luis Enrique iba a seguir"

En Radioestadio noche hablamos con el nuevo seleccionador de España, Luis de la Fuente, sobre su proyecto para la selección, su relación con los medios de comunicación y sobre cómo recibió la propuesta para ser el nuevo seleccionador absoluto.

"Estoy muy contento y muy tranquilo"

Luis de la Fuente reconoce que está "muy contento y muy tranquilo". Reconoce que está recibiendo el apoyo y el cariño de mucha gente y afirma que "no soy consciente aún de la dimensión que tiene este cargo, lo veré en el momento que pare un poquito". Además, cuenta que tiene a su pueblo revolucionado.

En cuando a si se siente un entrenador diferente desde que aceptó la propuesta de Luis Rubiales, de la Fuente dice que siente más conocido, que está desbordado ante la cantidad de mensajes que le han mandado y pide perdón por los mensajes que aún no ha contestado.

Acepta las críticas

Por otro lado, asegura que no le ha molestado nada de lo que se ha dicho desde que se conoció la noticia de que iba a ser el nuevo seleccionador. "Toda crítica o comentario que se haga desde el respeto, no me puede molestar". "Me he sentido muy bien tratado", afirma.

Su relación con los medios de comunicación

En referencia a su relación con los medios de comunicación, el seleccionador explica que nunca ha visto a la prensa como enemigo de su trabajo. "Nunca me he sentido, ni cuando era futbolista, enemigo de nadie", recalca.

Esperaba que Luis Enrique iba a seguir como seleccionador

Luis de la Fuente confiesa que en ningún caso pensaba que por el resultado de España ante Marruecos, Luis Enrique no iba a seguir cómo seleccionador. "Yo esperaba que Luis Enrique iba a seguir. Pensaba que si ganábamos el mundial Luis se iría", reconoce el seleccionador.

"Fue muy rápido"

El nuevo seleccionador explica cómo recibió la propuesta tras la destitución de Luis Enrique y cuenta que el presidente de la RFEF fue muy directo y muy rápido. En cuanto a su relación con

Albert Luque, que será el nuevo director de fútbol de la selección española en sustitución de José Francisco Molina, De la Fuente asegura que "el se tiene que encargar de mantener la estructura pero sabe que mi trabajo de campo es mío y de mi equipo".

Sobre por cuánto tiempo va a firmar como seleccionador asegura que "hay que ganarse las cosas y yo estoy preparado para reivindicarme para demostrar que tengo sitio en este proyecto después de la Eurocopa de 2024. Además, afirma que todavía no ha firmado el contrato.

"No voy a hipotecar a nade, si estamos a gusto después de la Eurocopa del 2024, pues seguiremos", apunta De la Fuente.

"No he pensado mucho en una primera lista"

El seleccionador explica que para confeccionar una lista hay que tener en cuenta muchos aspectos y le gusta contemplar todas las alternativas en una convocatoria. "Hay que ver que los jugadores que hemos convocados estén en la mejor forma", asegura.

Su opinión sobre el tiki-taka

Luis de la Fuente opina sobre el tiki-taka y reconoce que no le gusta. "Me parece que el tiki-taka tenía una connotación negativa, me gusta más llamarlo asociativo". "Lo que pretendo es intentar sacar el mayor rendimiento de los jugadores independientemente del sistema que utilicemos. Los futbolistas tienen que ser los que den el sentido diferente al sistema", explica.

Por último, el entrenador de la absoluta habla de cómo es como entrenador y confiesa que no es ni un entrenador blando, ni rencoroso, ni envidioso.