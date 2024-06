David Ferrer: "Alcaraz tiene calidad para estar entre los mejores de la historia"

Carlos Alcaraz se ha clasificado este viernes para su primera final de Roland Garros, en la que se enfrentará el próximo domingo ante Zverev. El murciano ha derrotado a Jannik Sinner en un épico partido a cinco sets en el que ha terminado remontando después de perder en la primera y la tercera manga.

"He sufrido, sobre todo al principio", ha reconocido David Ferrer entre risas en 'Radioestadio Noche'. "Con Sinner no hay margen de error porque impone muchísimo ritmo, pero Carlos se ha sobrepuesto mentalmente y eso es algo importantísimo", ha destacado el ex tenista.

El valenciano se ha deshecho en elogios hacia un Alcaraz sobre el que cree que tiene capacidad para estar entre los mejores. "Dudaba que fuera a haber jugadores de la calidad de Nadal, pero Alcaraz es uno de ellos, tiene esa calidad tenística para formar parte de los mejores jugadores de la historia", cuenta Ferrer.

Alcaraz jugará este domingo la final en París, ciudad a la que volverá en unas semanas para disputar los Juegos Olímpicos, donde Ferrer le ve jugando al lado de Nadal. "Les visualizo jugando juntos en los Juegos. Tengo mucha ilusión, se pueden complementar muy bien", explica.