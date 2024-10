David Alonso, campeón de Moto3: "Estoy tratando de ponerlo todo en su sitio"

David Alonso se ha convertido en la nueva estrella del motociclismo, con tan solo 18 años, el piloto se ha convertido en campeón de Moto3 a falta de cuatro carreras para finalizar el Mundial. Este miércoles, Alonso se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras el triunfo: "Han pasado muchas cosas en muy pocas horas, así que estoy tratando de ponerlo todo en su sitio".

"Siendo honesto la primera reacción que tuve es como da igual, ya he conseguido mi sueño pero después pienso en el equipo, patrocinadores y todos los que trabajan para ello y digo se merecen unas carreras de disfrute y bonitas", cuenta. "Lo que más me gustó fue ver el domingo el pasillo que tenía hasta el podio, estaba lleno de pilotos y equipos de Moto GP, Moto2 y Moto3 para saludarme felicitarme", afirma.

El pasado domingo se subía al podio de Japón para ratificar su liderazgo y su triunfo en el campeonato que le llevará a la categoría de Moto2: "Ahora hay que ir paso a paso en Moto2. Va a ser un año de aprendizaje, de ir poco a poco construyendo. Está muy guay ser campeón de Moto3 pero cuando llegue el año que viene y me ponga en la parrilla de salida no voy a tener ningún tipo de ventaja".

David Alonso no solo sorprendió en la pista, también lo hizo fuera de ella con una carta que escribió la noche anterior a convertirse en campeón: "Lo necesitaba para mostrar mis sentimientos. Eso me viene de mi abuelo de parte de madre que le gustaba escribir y me lo ha trasladado a mí. Lo que quiero es que cuando pasen 15 años pueda leer esa carta en la que muestro todo lo que sentí la noche de antes de convertirme en campeón de Moto 3".