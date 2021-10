La charla con Feliciano López: ¿A qué renuncia un deportista de élite por su carrera?

Feliciano López se encuentra en EEUU para disputar el torneo de Indian Wells: "No pensaba jugar este torneo, se hace cada vez más complicado viajar y dejar a la familia...pero es que no sé cuántos master 1000 me quedan, tengo que aprovechar".

Charlamos sobre el deporte de élite y lo que tienen que enfrentar durante sus carreras. Porque detrás de los focos, tienen que renunciar a muchas cosas: "He perdido muchas cosas. No he pasado las Navidades en casa en 20 años. Te pierdes cosas muy importantes, el funeral de mi abuela, cumpleaños de mi mujer, de mi hermano... Pero ha merecido la pena sin duda. Estás cumpliendo un sueño y no lo piensas cuando eres joven. Te compensa mucho por otro lado y sabes que es algo que forma parte de mi profesión". Recalca que este aspecto es más importante en deportes individuales y por eso cada vez es más habitual la figura del psicólogo o el coach. "No es justo el San Benito de estos no hacen nada y ganan mucho dinero por dar patadas a un balón o dar raquetazos", reflexiona Feliciano.

Pau Gasol va a anunciar su futuro y nos habla sobre él, Feliciano: "Hablando mal y pronto, es un tío de p... madre. Llegó él e hizo que la gente en España se enganchara a la NBA. Un jugador que ha cambiado la historia del baloncesto en España. Le conozco personalmente y es un tío increíble, como su hermano. Todos los que nos gusta el deporte hemos vivido muchas cosas con Pau y todos le deseamos lo mejor"