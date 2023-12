Carlos Sáinz: "Me encuentro motivado y bien físicamente, Si no, sería tontería ir al Dakar"

El Rally Dakar se pone a rodar el próximo 5 de enero con toda su caravana en la primera gran cita de un año plagado de grandes eventos deportivos y, como de costumbre, las cifras del raid confirman la dimensión de esta competición en la que coches, quads, motos y camiones se lanzan sobre las dunas.

Lo harán por quinta vez consecutiva sobre las pistas de Arabia Saudí, en una edición que se disputará del 5 al 19 de enero y que contará con un 60 % de nuevos recorridos, además de una etapa de 48 horas en la que los pilotos tendrán que pernoctar en sacos de dormir y tiendas de campaña.

Ahí volverá a estar Carlos Sainz que quiere redimirse de los problemas que tuvo en la edición pasada: "Es el tercer año del proyecto de Audi y hay muchas probabilidades de que sea el último. Es el mismo coche del año pasado, un coche híbrido".

Puede ser el último año de Audi pero no el suyo: "No necesariamente, haré el Dakar y veré que objetivos hay y cómo me he encontrado".

"Trato de llegar lo más en forma posible, este año me encuentro bien y con ganas. Si voy es porque estoy motivado y me encuentro bien físicamente. Si me faltase alguna de estas cosas sería un poco tontería ir allí", explica.

Su marca ha lanzado una iniciativa para que en su coche tenga miles de mensaje de apoyo: "Los 10.000 mensajes de apoyo en la carrocería nos han hecho mucha ilusión, es un gran detalle. Nos dicen todo lo que se te ocurra".