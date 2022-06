Así es Iglesias Villanueva, árbitro ascendido a primera: "Me considero dialogante"

El colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva y el canario Juan Luis Pulido Santana arbitrarán la temporada que viene en LaLiga Santander, según confirmó este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El organismo comunicó los ascensos y descensos de categoría tras la conclusión de la campaña 2021-2022 y entre los primeros se encuentran los de Iglesias Villanueva y Pulido Santana, que debutarán en la máxima categoría.

Iglesias Villanueva llega a primera tras 11 años en 2B y cuatro en segunda división y va a compartir categoría con su hermano Ignacio en la máxima categoría. "Es algo habitual que nos confundan. Espero que ahora me conozcan como Javier y no como el hermano de Nacho. El consejo más valioso que me ha dado es que disfrute de esta oportunidad porque somos unos afortunados", señala Javier.

No oculta que le gustaría compartir un partido con su hermano que estará en el VAR: "Me encantaría porque tengo una complicidad muy grande con él. Ya he ido de cuarto árbitro con él y creo que esa complicidad nos ayudaría".

"La carrera arbitral es de fondo. Llevo 23 años arbitrando y consigo ascender a primera. Traemos mucha experiencia y partidos y creo que con 39 años es una edad muy buena y con gran bagaje detrás", añade. Y en cuanto a su forma de arbitrar se define como "un árbitro dialogante que entiende las situaciones del futbolista y sus emociones y pido que entiendan las mías y que exista respeto entre nosotros. Si los jugadores se dedican a seguir el juego mejor. Si ponen mucha atención en nosotros se pierde".