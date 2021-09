La anécdota de Fali en el vestuario del Barça B: Tras una derrota estaba la música a todo volumen y reventó el cassette contra la pared

Cuando Gerard López dirigió al Barcelona B pidió el fichaje de Fali y fue un gran acierto, según cuenta, porque fue una figura clave para poner orden y cordura en un vestuario de niños: "Fali me cambió el vestuario. Era un filial acomodado, mejorable. Fali venía de segunda B, del barro y puso firme al vestuario. Era el líder del vestuario para bien porque todo lo que transmitió los otros lo cogieron bien. Me lo dicen Cucurella, Aleñá... gracias a él el equipo fue otro"

"Yo aprendí mucho de ellos y del míster. Y eso que jugaba de mediocentro, con lo que me costaba girarme. El primer tiro que hice que te diga Gerard (risas). El Barça era todo posesión y había que aprender y yo soy muy cabezón. Yo chocaba y luego miraba. Y aprendía mirar antes", asegura Fali.

Y confiesan una anécdota en el vestuario del Barcelona B. El día después de una derrota entró en el vestuario y los compañeros estaban con un cassette a todo volumen escuchando bachata. La reacción de Fali fue arrancarlo del enchufe y estamparlo contra una pared. "A tomar por c... lo mandé", recuerda Fali entre risas. "Los nenes están en una burbuja y piensan que fuera de ahí es igual. Y no lo es. No es lo mismo jugar en el Barça en el Madrid que en otros equipos, es una burbuja y no es la realidad. Víctor Chust ha salido del Madrid y me dice joder, esto no tiene nada que ver. Pero es un gran chaval y yo le estoy ayudando mucho"

Cuenta Gerard que en un momento, Fali le pidió salir al Nastic porque no estaba del todo cómodo y aunque fue muy doloroso para el técnico pero accedió porque "que le iba a decir a un jugador que era par mí tan importante".