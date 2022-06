Alkorta: "Mucha gente no ha entendido que con Marcelino hemos tenido un entrenador top"

Rafa Alkorta nos cuenta sus sensaciones tras dejar el cargo de director deportivo del Athletic: "Con pena porque han pasado tres años y medio muy rápido pero satisfecho con lo que hemos hecho. Me voy con 54 años y el círculo está más que cerrado. No me puedo quejar de la vida que he tenido hasta ahora"

"Estoy contento con el trabajo en Lezama y en la cantera. Sigo teniendo claro que Lezama es el corazón de este club", reconoce Alkorta que cambiaría la forma de gestionar la cantera:"Entiendo que cada presidente tenga que venir con gente nueva pero habría que hacer una reflexión para las siguientes elecciones. Lezama necesita más años de trabajo, por lo menos dos legislaturas. Cuatro años es muy poco y se cambian metodologías, sistemas.. Puede ser no tan beneficioso y más porque cada vez tenemos que vivir más de Lezama".

La labor de director deportivo del Athletic es muy distinta a la de cualquier otro club: "Viajas menos pero requiere de mucha concentración y que te dejen trabajar. No hago el trabajo que hace Monchi pero él igual no puede hacer lo que hacemos aquí. Yo me centro en un territorio muy pequeño pero en el que no puedo fallar".

Además, cuenta cómo está el asunto de la renovación de Iñigo Martínez: "Respetamos su decisión que es esperar. Está tranquilo, para mí es de los tres mejores centrales de LaLiga, han preferido tomarlo con calma y tener un periodo de reflexión"

Se deshace en elogios con Marcelino y la labor que ha hecho: "Aquí hay mucha gente que no ha entendido el entrenador que hemos tenido. Un entrenador top. Ha habido críticas injustas a Marce. Es muy bueno y casa muy bien con el modelo que nos gusta. Es un top nacional y ojalá pueda dirigir la Selección en caso de que no esté Luis". "No sabría decirte los nombres que traen los candidatos. No es fácil encontrar un entrenador top", apostilla.

"A Julen Jon Guerrero no hay que utilizarle ni nombrarle. Claro que le seguimos porque es un buen jugador. Hemos visto su progresión, presencia física, calidad técnica pero es jugador del Real Madrid y no se puede decir más", asegura y desvela su peor momento en el cargo: "El peor momento es cuando tienes que dar la baja a un crío y ver que se le saltan las lágrimas, es descorazonador. También dar bajas de jugadores históricos en el primer equipo ha sido duro".