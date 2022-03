Aguirre: "Llegó la oportunidad del Mallorca y no hizo falta ni hablar de dinero"

El entrenador mexicano Javier Aguirre ha afirmado este jueves a su llegada al aeropuerto de Palma que no tuvo que "pensar mucho para fichar por el Mallorca" y volver a LaLiga en sustitución de Luis García Plaza, destituido este martes. "Fue muy rápido. Se presentó la oportunidad y no me lo pensé. No hablamos ni de dinero", señala.

"Solamente he estado en Mallorca por trabajo y me han dicho que hay gente que fue a entrenar o jugar y ya se quedó allí", dice sobre su nueva ciudad y desvela cómo fue todo: "Fue una llamada tonta de estas de lo cojo o no lo cojo. Ha sido intenso y en 36 horas ya estaba entrenando. Llevan una racha negativa pero no jugando mal. Por alguna razón no se ha ganado y están tocados emocionalmente hay que contagiar ese borrón y cuenta nueva y vamos para adelante"

Además habla de la labor de Xavi en el Barcelona: "Tiene la filosofía y el gen Barça, en el campo ya se veía que era en un líder. Y cómo ha recuperado jugadores como el caso de Dembelé"