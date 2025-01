Víctor Elías: "Mientras había muchos problemas en mi casa, yo tenía a Los Serrano para sostenerme"

Los últimos meses en la vida de Víctor Elías han sido frenéticos. Desde su boda con la cantante Ana Guerra hasta la presentación de su libro 'Yo sostenido: historia de un juguete casi roto', en el que cuenta su propia historia de adicciones y problemas familiares que marcó su vida durante años.

Catapultado a la fama desde muy niño por ser uno de los protagonistas de 'Los Serrano', Elías cuenta la cantidad de problemas familiares que vivió durante aquella etapa. "Mientras había muchos problemas en mi casa, yo tenía a Los Serrano para sostenerme, a gente y a amigos que me sostenían", explica.

Mención especial merece en su vida y en su historia Fran Perea, hermano en la ficción del actor. "Fue el que me impulsó a hacer esto. Quería contar una historia sobre mi vida y nadie mejor que él para hacerlo", cuenta sobre quien le animó a montar primero la obra de teatro que dio origen al libro que ahora presenta.

"Vi que contándolo en el teatro había gente que se me acercaba y me contaba su historia. Qué fácil contamos lo bueno y cómo nos cuesta contar lo malo", explica Elías sobre un libro que, asegura, no es de autoayuda. "No me siento capacitado para dar consejos, pero sí de contar mi parte".