Encuesta en 'Por fin no es lunes'

El Rincón de pensar: ¿Cuál es el dulce de Navidad que más odias?

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchos españoles todavía no han planeado cómo van a celebrarla. La incertidumbre reina entorno a las reuniones familiares y a los viajes fuera de la ciudad. Pero si hay algo que no faltará en nuestras mesas son los dulces navideños. Turrones, polvorones, mazapanes y peladillas son los reyes de las fiestas. Pero seguro que hay alguno de estos productos que tú no pruebas. ¿Cuál es el dulce navideño que más odias?