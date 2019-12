Punta Norte: La increíble historia de los Neandertales

Y la principal sospecha que ha existido sobre la extinción neandertal, los principales sospechosos somos nosotros. Se ha conjeturado que fuéramos finalmente nosotros quienes acabáramos con ellos. Según cierto consenso en la comunidad científica, fue responsabilidad del Homo sapiens la extinción de nuestros parientes corpulentos. Siendo más fuertes que nosotros terminaron desapareciendo hace ahora unos 40.000 años. En teoría, la población neandertal comenzó su fase menguante cuando los humanos modernos emigraron desde África; y…ya no está tan claro que fuera hace unos 60.000 años como se había pensado. Pudo ser incluso antes. Los sapiens fueron capaces de llegar a China al menos hace 80.000 años. En cualquier caso, se intuye que supusimos una competencia tan salvaje que los neandertales terminaron muriéndose.

Sin embargo, un nuevo enfoque acaba de ponerse encima de la mesa. La Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda, ha

publicado una argumentación algo distinta en la revista científica Plos One. Lo que ese informe contempla es que cuando el homo sapiens llega a Eurasia, la población de neanderthales ya estaba en horas bajas. La causa de esa debilidad Neanderthal se desconoce. Puede intuirse pero no ha podido confirmarse hasta ahora.

Para mí, son uno de los asuntos más apasionantes sobre los que puede leerse. El catedrático y gran especialista, Juan Luis Arsuaga considera que los neandertales carecían de algo que nosotros sí teníamos: considera que carecían del pensamiento mágico que es esencial en el ser humano. Tenían otro tipo de inteligencia. Pero, tenían inteligencia.

Lo que vivieron nuestros antepasados nunca jamás ha vuelto a suceder. Aquel encuentro tan único al que haces referencia, Jaime, sucedió en algún lugar de lo que hoy llamamos Francia. Conjetura Arsuaga la posibilidad de que cuando se encontraron no hubiera enfrentamiento. No se sabe si lo hubo, pero pruebas de que existiera no se han hallado. Es posible que hasta hubiera aproximaciones tratando de colaborar. Allí uno dos especies humanas. Porque los neandertales fueron tan humanos como lo somos nosotros.

Por eso sucedió, y gracias a esos encuentros pasionales, carnales, ellos perviven de algún modo en nosotros. Los humanos de hoy en día tenemos entre un 2 y 3% del ADN de los neandertales. Esta es una de las recientes revelaciones. Es una revelación potente: aquellas relaciones sexuales, hace miles de años, depararon descendencia. Aunque hemos de añadir que no todos los homo sapiens actuales llevamos dentro los mismos genes neandertales. Pero el asunto de ese intercambio, el asunto de la hibridación con los neandertales propicia algunas reflexiones interesantes.

Porque estamos en un momento de la historia en el que la ciencia ha demostrado que no existen las razas. No existen las razas, esto es científicamente irrebatible. Todos los seres humanos somos iguales, con pieles de color distinto nada más. Y sin embargo, también estamos viviendo un periodo en el que las fronteras vuelven a emerger como muros, en el que vuelven a enarbolarse con fiereza las banderas, como sucedió después del crack del 29. Lo tenemos reciente y vuelve a suceder. Cuando lo que sucedió en nuestro origen es que llegamos a relacionarnos íntimamente, a tener descendencia, con una especie diferente a nosotros. Tanto tiempo después

creamos barreras que ni siquiera la biología estableció con los neandertales.