Boris Izaguirre: "Yo soy muy de tocar a las personas"

Por si todavía no se han despertado, Boris Izaguirre llega como cada sábado a Onda Cero para espabilar al equipo de 'Por fin no es lunes'. Esta mañana hablamos del espacio vital. Los españoles somos muy de tocar, de abrazarnos, de acercarnos a las personas con las que mantenemos una conversación, pero, ¿será Boris una de esas personas que odia a los que no respetan la distancia física?

Hay estudios que aseguran que la distancia social, -a excepción de la pandemia- es una cuestión cultural. Nuestro colaborador lo tiene claro, “Yo soy muy de tocar y siempre toco en los mismos lugares: hombros, bajada de espalda y cintura", aunque asegura que a día de hoy, es muy de dar el codo por las medidas de seguridad a causa del coronavirus.

Una cosa que nos ha sorprendido mucho, reflexionando sobre la novela escrita a mano de Enrique Moreno, 'El cirujano', Boris nos cuenta un secreto: 'Yo corrijo siempre a mano porque es la unica manera de sentir que tengo el control total. El alma está realmente en la mano."

La hora con Boris Izaguirre y América Valenzuela

