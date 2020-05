Ignacio Aguado: "Madrid no puede permitirse una desescalada más lenta que el resto de regiones"

Aguado ha dicho que hasta que no haya una vacuna tenemos que aprender a convivir con el coronavirus y que debemos recuperar nuestra normalidad y actividad económica siendo conscientes de que el COVID-19 "está ahí fuera". En ese sentido, ha reiterado la importancia de usar mascarillas: "No entiendo cómo el Gobierno no exige su uso obligatorio a toda la población porque a día de hoy es la única garantía de poder evitar un rebrote de la epidemia y que la economía no vuelva a la edad de piedra".

Sobre si están bien pensadas las medidas de desescalada del Gobierno, ha asegurado que en todo caso "no están consensuadas" y que espera que al menos se haya hecho caso a lo establecido por los expertos: "Ha habido improvisación y falta de consenso". Asimismo, ha criticado al Gobierno por no haber hablado con determinados sectores, como la Hostelería, que tendrá que abrir sus locales al 30% de su capacidad, pero asumiendo el 100% de los costes totales.

También ha instado al Gobierno a abrir los colegios cuanto antes porque, aunque la actividad docente no es prioritaria, hay millones de familias que dentro de poco tendrán que volver al trabajo y "no podrán dejar a los niños con sus abuelos o llevarlos al pueblo". Ha asumido que es complicado diseñar una propuesta para protegerles garantizando que no haya rebrotes, pero lo considera "imprescindible".

Respecto a si estaría de acuerdo con una investigación de la situación en las residencias, ha asegurado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es transparente y que si hay que investigarlo en una comisión, "que se investigue todo". También ha afirmado que desde que el vicepresidente Pablo Iglesias asumió las competencias en las residencias, ni le han visto ni oído: "Iglesias se ha desentendido de las residencias en nuestra comunidad".

