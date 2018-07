PSOE: Desconcierto presente, futuro incierto

Poco después, el repliegue de la líder más fuerte del partido, Susana Díaz. Como sus planes se vieron truncados, decidió quitarse de en medio. Más sorpresas: el aspirante más desconocido hace unos meses, el diputado madrileño Pedro Sánchez, se ha colocado contra todo pronóstico en la posición de salida.Y por último (por ahora): ese aspirante veterano, el profesor José Antonio Pérez Tapias, en principio irrelevante, que finalmente consigue los avales, a contrarreloj y por apenas un puñado de firmas.

La competición no puede estar más abierta ni ser más imprevisible. El equipo del candidato Madina no da crédito a lo que está ocurriendo. De ser el favorito, el diputado vasco ha pasado a un segundo plano por el triple salto que ha dado Sánchez, que ha presentado casi veinte mil avales más y ahora mismo tiene detrás a la mayoría de las federaciones socialistas, gracias, en buena parte, a los apoyos que le llegan de Andalucía. No es que Pedro guste más en el sur, es que Edu se ha convertido en el enemigo de los susanistas.

Así de voluble es la política (¿y de traidora?), David se ha convertido en Goliat y viceversa. Y eso que a pesar de lo que intenten vender algunas partes interesadas, no hay tantas diferencias entre ambos candidatos, y ninguno de los dos propone, fíjense bien, nada que no hubiera firmado Alfredo Pérez Rubalcaba y la actual Ejecutiva que tiene los días contados. La opción realmente diferente y más situada a la izquierda es la del veterano Pérez Tapias, que ha pasado por sorpresa el primer filtro, otro golpe que encaja Eduardo Madina, que se habría beneficiado de los apoyos del representante de Izquierda Socialista si éste se hubiera quedado por el camino. Se abre la campaña y el resultado a día de hoy es tan incierto como el futuro del PSOE.