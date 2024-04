Edu García: "Tengo muchas dudas sobre el modelo de radio y tele públicas"

Y esto es un charco. Y me meto con mucho gusto. ¿Tanto debate, tanta reunión y tanta cuchillada navajera merece el cómico Broncano? ¿De verdad este presunto fichaje merece tener en solfa a RTVE? No hablo sobre el gusto de cada uno, aunque es verdad que el fenómeno del jienense hay que tenerlo en cuenta, pero sí de lo que me sugieren las luchas de poder, de control y de destrucción en ese Consejo de Administración donde al parecer hay que entrar con chaleco anti balas.

Dimisiones, mangoneos y votos sugeridos. Politiqueos, intereses y una nula hoja de ruta. Trabajo en Atresmedia y con orgullo. Conociendo este grupo por dentro, entiendo bastante el porqué de su éxito. Pero tengo muchas dudas sobre el modelo de radio y tele públicas.

¿Primero el servicio y la calidad y luego las audiencias? ¿primero lo segundo aunque sea a coste de mercado? ¿queremos ser como la RAI o como la BBC? ¿o solo queremos que el Ente sea una prolongación de lo gubernamental? Yo no sé cual es la solución perfecta, pero intuyo que ser competidor de las privadas un día y al siguiente, con otro cargo interino interesado, virar en dirección contraria, como que chirría. Y como siempre, lo peor, es que se hace con el dinerito de todos. Y el Motos desternillao, claro. Amigos, buen finde os deseo a todos.