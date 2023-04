Edu García: "Son muchas las voces que piden más normativas y control sobre la inteligencia artificial"

Nuestra tierra ha parido mucho talento a lo largo de la historia y podríamos recrearnos en centenares de ejemplos. Lo que pasa es que en las últimas horas ha cogido fama, no de la buena, Rafael Luque.

Un químico prolífico de los más reputados en su campo. Ha sido sancionado con 13 años de empleo y sueldo por la Universidad de Córdoba por firmar estudios con otras instituciones. La incompatibilidad funcionarial no lo permite y además muchos colegas dudan de partes de su trabajo por praxis no éticas donde entrarían supuestos plagios y apropiaciones. Pero esto, mejor en los tribunales.

Yo quería destacar que sus 58 publicaciones en este primer trimestre se han apoyado y sustentado en la inteligencia artificial, ya preparada para hilvanar textos y conclusiones sin esfuerzo de teclado.

Ya son muchas las voces que piden más normativas y más control. Cada vez hay más aspectos en los que se duda: ¿Será real el video? ¿Será verdad la imagen? Nos merecemos parar y debatir y consensuar.

La humanidad no tiene tanta prisa en estos avances. Las corporaciones que los impulsan intuyo que sí. No por conciencia social, si no por el escandaloso retorno económico que anhelan. A este tipo de progreso me resisto a denominarlo como tal.