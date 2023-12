Edu García: "Somos un país sensato, curioso y con hechuras de normalidad que reconforta"

Dice Google que lo que más nos ha interesado a los españoles en el 2023 que está de despedida es el Chat GPT seguido de las Elecciones Generales de Julio y del Mundial de fútbol femenino.

Somos un país sensato, curioso y con hechuras de normalidad que reconforta. Aunque yo me pregunto si buscamos estas cosas porque los medios no profundizamos o, leído del revés, si no preguntamos por Vox, Bildu, Amnistías, Precios, Hipotecas y Tipos… porque no nos interesan tanto.

Si rascas en el informe, la receta más buscada es el Limón Serrano de Salamanca que yo desconocía. Seguimos necesitando chicha de Mbappé y de Shakira. Y si te da por mirar en la mitad de las tablas, queremos saber como se hace el Hakusai, por qué no llueve, cómo se compran letras del tesoro y qué es la sinestesia.

Lo del buscador no es una radiografía sociológica perfecta, pero ayuda a palparnos, a saber qué nos mueve. Y ese proceso de escucha lo deberíamos aplicar de forma más extendida y profunda. Hablamos mucho. Pero escuchamos poco. A los peques de la casa, a los que dejamos mucho tiempo ante las pantallas. A este planeta que habitamos, que nos pide soluciones ya y no en lustros cuando haya poca maniobra.

Más oído, más oreja, vamos a intentarlo. Buen sábado os deseo, amigos.