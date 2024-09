Edu García: "¿Ser famoso por relevante o por coleccionar seguidores en redes como castigo divino?"

Este madrugador informativo esprinta hacia su final y aún no lo habéis comentado, pero ya lo hago yo, todos tranquilos: ¡Por fin una figura del museo de cera se parece a la persona real! Qué alegría me he llevado esta semana al ver el rostro brillante de Omar Montes mientras el artista de verdad se miraba así mismo embelesado. No como dos gotas de agua pero casi.

¿Será una nueva moda del centro de Colón? Porque antes el juego era adivinar de quien se trataba maniquí mientras flipabas leyendo los rótulos: la reina Letizia, la princesa Leonor, Fernando Alonso, Rafa Nadal, Ricky Martin… todos eran productos de un escultor que se negaba a trabajar con la luz encendida. Dicho esto, me gustaría reflexionar sobre el concepto de la fama en España. Omar está junto a Elvis Presley en el museo madrileño.

¿Merecido? Pues este debate es otro de tantos donde hay gente para divergentes posturas. Ser famoso por méritos o por ruido. Ser famoso por relevante o por coleccionar seguidores en redes como castigo divino. Para mí, desgraciadamente, es motivo de mirada gacha cuando a uno de nuestros peques le preguntamos qué quiere ser de mayor y nos contesta… youtuber. Quizá no deberíamos reírnos. Quizá deberíamos preguntarnos el porqué. Y ya que estamos sí, mejor el Museo Galdiano para pasar la mañana,