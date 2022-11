Edu García: "Lo peor de Carla Toscano no es lo que dijo, sino que realmente lo piensa"

Nuestros pueblos están más molones con las luces, pero ¿el espíritu navideño no se lleva dentro y sale a flote en esta época? Lo digo porque quizás no sea necesario meterle voltio a una realidad que atravesamos. Seré un demagogo, pero veo tanta parafernalia y me acuerdo de la sala de neonatos del Hospital de Kiev y de todos los que por aquellos lares han vuelto a condiciones propias de la Edad Media.

Los alcaldes y alcaldesas se afanan mucho en explicar lo de subir el diferencial y enseguida a parlotear de los comerciantes, de que los vecinos lo agradecen y de que luego tirarán del enchufe 30 minutos antes que el año anterior. ¡Vaya alivio, vaya lavamiento de conciencia consistorial, rozando lo infantil!

Recuerdo que hablamos de Presupuestos, de partidas que salen de impuestos, de cuentas que nunca están boyantes. Creo que todos compraríamos turrón o regalos con un foco en los ojos o con penumbra solidaria.

No quería dejar pasar la fecha morada del viernes. Siempre me gusta recalcar que la mayoría del país es solidario, reflexivo y moderno. No podemos envidiar a nadie como ejemplo de ciudadano, pero sí debemos aspirar al cero más nutritivo en materia de atropello de derechos y de borderías. Como la de Carla Toscano, que suena chusca. Aunque lo peor no es que lo diga, sino que lo piensa.

A esta diputada, ya no se le puede corregir, pero sí a ese chaval o chavala que no da importancia a los primeros conatos de intolerancia. A ti me dirijo: si te ofuscas, te enervas, pierdes la paciencia y no te reconoces, si los celos te nublan, te arrepientes cada dos por tres y terminas llorando, pide ayuda, que puedes hacerlo. Pero hazlo ya, que no te dé vergüenza ni miedo.