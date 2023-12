Edu García: "Inflación, interés compuesto, tarjeta revolving, todo nos suena a música infernal"

Me reconozco un zote en materia de conocimientos financieros pero hoy me consuelo unas migajas al ver que no estoy solo en la lista.

Una reciente encuesta del Banco de España señala que 9 de cada 10 españoles tenemos cuenta corriente o tarjeta de crédito o hipoteca o un plan de pensiones, pero en el reciente Eurobarómetro solo un 19% de nosotros fue capaz de sacar 4 de las 5 preguntas de índole económico y de finanzas. Efectos de la inflación, el interés compuesto, la diversificación de riesgo o la "condenada" tarjeta revolving, todo nos suena a música infernal.

Vas a la sucursal como si asistieras a una conferencia sobre política exterior de Nueva Caledonia. Te sacan la hoja, empiezas a ver letras en cuerpo 2 en frases que intuyes son en castellano y dices, ok, dónde he de firmar. Y garabateas. Y sales aliviado. Y quizá con los meses y alguna entidad codiciosa, te ves avocado a pleitear porque estás asfixiado.

Una doctora me dijo una vez que no entendía porqué no explican en el cole cuándo una herida cicatriza bien, que vemos cosas blancas en torno a un punto o una grapa y nos alarmamos. Pues en esto igual. Una asignatura obligatoria en la ESO sobre economía básica ayudaría a generaciones venideras.