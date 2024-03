Edu García: "¡Me gustan los malotes algo más sofisticados!"

Sigue siendo materia de cháchara y tertulia lo incautado en el domicilio del Koldo más famoso de España: la libreta, las anotaciones, los fajos y hasta la cantidad nada desdeñable de 9 armas de fuego. En este nuestro rincón hay osados, desahogados, confiados y luego está este grandullón cuyas fechorías no parecen tener fin.

Pero te hablo del registro porque a mí me gustaría saber si además de esos “tesoros”, almacenaba libros, fotos chulas, recuerdos imborrables, y eso que nos suele dotar de sabor nuestra propia vida. Ya asumo que no es prioritario ojear estantes en busca de su literatura, conocer qué le inquietaba, qué le suscitaba curiosidad…

Esos aspectos secundarios que nos podrían ayudar a trazar un perfil como a los del CSI, pero como dudo en pensar si es un tonto a las 3 o un listo a las 4, la curiosidad por explicar todo me llena de preguntas: ¿sufrió bulling? ¿lo tuvo fácil en el cole? ¿arrastró algún trauma o siempre se sintió un winner? Porque comerse un pastel que no es tuyo y dejar un reguero de migas no es normal. Con perdón… ¡me gustan los malotes algo más sofisticados y no tan lelos! Tengo que dejar de ver series, amigos. ¡Buen sábado para todos!