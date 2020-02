Llega el primer crossover musical entre Noticias fin de semana y Por fin no es lunes

La primera melodía que escuchamos es una en la que el instrumento fundamental es el piano. Por eso hemos consultado a María Nagore, titulada en piano, doctora en musicología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid; que nos ha explicado que en esta pieza musical escuchamos al inicio una serie de escalas rápidas descendentes y escuchamos a continuación una secuencia de acordes rítmicos también descendentes. The Boomtown Rats, la banda de Bob Geldof, proclama 'I don’t like Mondays' No me gustan los lunes.

La canción con la que continúa este crossover en 'Por fin no es lunes' es 'New Moon On Monday', luna nueva en Lunes, de Duran Duran. Porque a la gente que trabaja en fin de semana, como es el caso de los dos presentadores y sus respectivos equipos, el lunes les encanta.