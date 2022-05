Con Raúl Gómez

El abogado del 'No son horas'

En el "No son horas" estamos al día de todo lo relacionado con el mundo de las leyes gracias a nuestro abogado, Raúl Gómez. Hoy nos cuenta que dentro de poco no podrán llamarnos los comerciales de las empresas si no damos nuestro consentimiento.