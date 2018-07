VÍDEO | Monólogo de Alsina: "Trapero plantó al coronel. Otra soberana heroicidad"

OPINIÓN

En Barcelona, por la tarde, se celebró la reunión de mandos policiales con el coordinador designado por la fiscalía, Pérez de los Cobos. Y dio plantón el famoso comisario Trapero, que no se pierde una rueda de prensa (sobre todo si es para satanizar al director de El Periódico) pero de las reuniones oficiales se ausenta. Trapero plantó al coronel. Otra soberana heroicidad. A ver, si la cita hubiera sido en casa de Pilar Rahola para hacer fiesta seguro que hubiera aparecido, pero como era para recibir instrucciones sobre el trabajo policial cara al primero de octubre envió a un propio. No fuera a parecer que el comisario jefe se pliega a los deseos del coronel recién llegado de Madrid. Otra cosa no, pero las apariencias ante la parroquia independentista el mayor Trapero las cuida mucho. No vaya a llegar la independencia de verdad y se queda fuera de los ascensos.