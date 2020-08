Isabel Celaá: "Hoy no se haría un cierre definitivo de los colegios como se hizo en marzo"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha reconocido en su entrevista con Carlos Alsina en Más de uno que con el conocimiento que hoy hay de la Covid-19, no se cerrarían colegios como se hizo el pasado mes de marzo. Ha explicado que hay evidencia científica de que los niños de hasta 10-12 años no son los súper diseminadores del virus como se pensaba en marzo.

La titular de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado durante su entrevista en Más de uno, que ahora se conoce que los niños de hasta 10-12 años no son los principales diseminadores del virus por lo que los colegios hoy no se cerrarían de forma definitiva como se hizo en marzo.

La ministra ha explicado que a través de esta burbuja o grupos convivenciales se puede garantizar una buena salud del grupo incluso cuando los pequeños, a veces, no guarden la distancia. "Todos en España tenemos un firme propósito, que es el de abrir las escuelas", asegura. Destaca que hay consenso internacional en este sentido y señala que no se cerrarán los colegios porque el entorno del colegio esté debilitado por el virus. "Sólo hay que cerrar un colegio si hay un contagio descontrolado", aclara.

La ministra afirma también que si se controlaran los brotes estas semanas, las escuelas abrirían con muchas más garantías. Aun así, asegura que la organización de las aulas esta montada para garantizar la mayor seguridad posible y defiende la idea de que si los niños no vienen con síntomas no se contagiarán en el colegio. "Tiene sentido cerrar el ocio para abrir las escuelas. Si los niños no vienen contagiados no contagiarán".

